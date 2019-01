5 opvallende tech-producten op de CES mediadagen

De Consumer Electronics Show (CES) is al jarenlang een waar spektakel. Duizenden organisaties laten op deze beurs hun nieuwste producten zien en de pers smult ervan. Op de mediadagen mag een select groepje fabrikanten en startups alvast het een en ander laten zien op de beursvloer of tijdens een persconferentie of keynote en wij hebben de opvallendste producten voor je op een rijtje gezet.

LG's Oprolbare TV

Er wordt al jaren over gespeculeerd en vorig jaar teasde LG al even met een prototype, maar dit jaar moet hij dan echt komen, de LG Signature R oprolbare tv. Het bedrijf presenteerde het apparaat tijdens een keynote en het apparaat mocht er wezen.

Het is een 65 inch 4K OLED TV met een 100 Watt Dolby Atmos speaker in de voet.

Het apparaat doet niet alleen dienst als televisie, maar kan ook als media-unit worden gebruikt waarbij het apparaat maar voor een vierde is uitgerold. In deze "line mode" kan de tv gebruikt worden om onder andere informatie over het weer te tonen, muziek af te spelen of om rustgevende geluiden te produceren (denk aan kwetterende vogels of het geluid van een open haard). Ook kan de tv overweg met slimme assistenten als Amazon Alexa en maakt het media streamen makkelijk met ondersteuning voor Apple Airplay 2.

Het is nog niet duidelijk hoeveel deze tv precies gaat kosten, maar dat het een duur apparaat is, staat buiten kijf. De Signature R zal komende lente te koop zijn.