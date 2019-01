De 4 tofste tv's van CES 2019

Buzzwords

Ja, ook dit jaar is het aantal tv's gigantisch en fabrikanten tuimelen over elkaar.

Als er een term is die maar over de beursvloeren blijft galmen (naast 5G 5G 5G!), is het wel 8K. Zowel bekende als onbekende fabrikanten brengen gigantische tv's uit die platter zijn dan ooit en bijna allemaal gebruiken ze OLED of een MicroLED-variant en elk bedrijf geeft deze technologie een eigen hippe naam. Nanoled, Qled, UltraLed, Quantum Dot...het komt allemaal op hetzelfde neer en dat is helemaal niet erg. De technologie is prachtig en fabrikanten die daar gebruik van maken pochen dat er, in tegenstelling tot OLED geen inbranding of afterglow plaatsvindt.

Fabrikanten die voor OLED gaan zeggen daarentegen weer dat dat iets van het verleden is en niet meer speelt. Dat blijkt wel, aangezien er dit jaar ook (eindelijk?) pc-monitoren zijn aangekondigd met een OLED-paneel.

Ook HDR is een term die regelmatig wordt gebezigd op de beurs, de kleuren spatten van je scherm en ik moet toegeven dat het er prachtig uit ziet. Nu alleen nog wachten tot er daadwerkelijk 8K-content beschikbaar is. Veel fabrikanten vangen dat voor nu af door 4K-content te laten zien. Dat is dan ook meteen een reden om mooie praatjes te houden over hoe snel en makkelijk oude content kan worden ge-upscaled. De moderne tv's worden uitgerust met zeer krachtige processoren om dat mogelijk te maken en de latency zo laag mogelijk te houden. Ook heeft een groot aantal van dit soort toestellen een vorm van kunstmatige intelligentie om de beelden te verbeteren. Hierbij wordt ons op het hart gedrukt dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor hardcore gamers die frames tellen. Dat zouden we graag zelf nog een keer testen.

En nu we het toch over intelligentie hebben, steeds meer tv's kunnen overweg met een slimme assistent. Google Home en Amazon Alexa worden het vaakst genoemd, op de voet gevolgd door Samsung Bixby. Siri en Cortana lijken grotendeels te worden genegeerd, al heeft Apple wel een andere technologie waar steeds meer tv's gebruik van maken. Apple Airplay 2 wordt door steeds meer apparaten standaard ondersteund. Samsung heeft daarnaast zelfs op z'n eigen keynote vol trots aangekondigd dat hun nieuwe 8K tv overweg kan met iTunes.

Deze tv van TCL heeft een Onkyo versterker en speakers in de voet en kan overweg met Dolby vision