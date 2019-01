Waarom Apple Intel zou moeten verruilen voor AMD

Het gerucht gaat dat Apple zijn eigen CPU's en GPU's gaat maken voor de Mac. De T2-processoren van nu zijn pas een kleine eerste stap, de grote is om iets als de A12X te produceren en in te bouwen in een MacBook. Dat is een logische stap als je kijkt naar de energie vs. prestaties en kosten vs. prestaties. Maar het allerbelangrijkste is dat Apple zijn hele platform in beheer krijgt, zodat het bedrijf kan innoveren op manieren dat het niet kan als kernonderdelen zijn uitbesteed.

Ik denk dat het daarom logisch is om macOS naar ARM over te zetten en computers met eigen CPU en GPU te bouwen. Maar die overgang duurt jaren. Ondertussen zou Apple beter af zijn met AMD dan Intel.

Zware kluif

Aan de nieuwe derde generatie Ryzen-chips gebaseerd op de Zen 2 core en de Threadripper voor high-end systemen gaat Intel een zware kluif hebben. De huidige generatie van deze AMD-chips zijn al net zo goed of beter dan die van Intel in vrijwel alle scenario's behalve high-end gaming. Dat is nou niet bepaald de sterkste markt van de Mac.

We hebben alleen een glimp opgevangen van de nieuwe 7 nm-producten die AMD dit jaar uitgeeft, maar het bedrijf is erg goed bezig. Op de presentatie op CES vorige week liet AMD een ontwikkelmodel zien van de derde generatie Ryzen-chip die niet op volle snelheid draaide. Maar zelfs op die snelheid versloeg hij de Core i9-9900K in een Cinebench-test. Dat is indrukwekkend, aangezien beide chips 8-core en 16-thread zijn.

Intel inhalen

Maar er viel iets op aan het ontwerp: het lijkt alsof er bewust ruimte is gelaten voor een tweede 8-core, 16-core 'chiplet', waardoor ik vermoed dat het bedrijf niet al zijn kaarten op tafel legde met de 8-core die werd gedemonstreerd. Als AMD Intel kan bijhouden core voor core en een 16-core kan uitbrengen als gewone pc-CPU, dan is de kans zeer groot dat de chip dit jaar Intel van de troon stoot qua prestaties, zelfs met de verbeteringen van Intel in 2019.