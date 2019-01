Deze muis is tegelijkertijd een hele computer

Het apparaat is gebouwd rondom een Raspberry Pi Zero en een 3D-geprinte behuizing. Hoewel de computer goed werkt, is het toch even wennen, vooral omdat het toetsenbord aan de zijkant van de muis zit, ook het feit dat het scherm aan de muis vastzit kan soms even heroriënteren zijn omdat het beeld meebeweegt met de muis.

"Ook al is het scherm aan de muis bevestigd, de gevoeligheid van de muis maakt het niet zo moeilijk om te volgen wat er op het scherm gebeurt," aldus Electronic Grenade.

In de onderstaande video zie je de computer in actie.