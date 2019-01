CERN werkt aan enorme deeltjesversneller van 100 km

CERN is bezig met het werk aan een nieuwe deeltjesversneller, zo maakt het instituut bekend. De Future Circular Collider (FCC) (PDF) moet ervoor zorgen dat we het universum beter begrijpen waardoor we een technologische sprong voorwaarts kunnen maken. De Large Hadron Collider (LHC) was een project dat decennia duurde en modulair werd ontworpen om plaats te maken voor technologie die nog niet bestond toen in de jaren 80 werd gestart, bijvoorbeeld een snel netwerk, hoge rekenkracht en enorme werkgeheugens.

CERN is op zoek naar een model dat verschillende fundamentele natuurkundige theorieën met elkaar verenigt, oftewel de theorie van alles. Wat het instituut kan bereiken met de LHC, waarmee onder meer het Higgs-deeltje werd gevonden, bereikt zijn grens. Enkele andere landen zijn daarom met soortgelijke plannen bezig voor een enorme deeltjesversneller.

De LHC werd gebouwd in Zwitserland en het enorme gangpad om deeltjes in af te vuren is 27 kilometer lang. Maar met de huidige technologieën kunnen onderzoekers bijvoorbeeld niet verklaren hoe het zit met donkere materie (en of dat überhaupt bestaat) en met een nog langere tunnel kunnen de wetenschappers van CERN nog beter kijken naar de subatomaire deeltjes van op elkaar botsende protonen

'Ooit dachten we dat de wereld plat was', begint dit introductiefilmpje van de nieuwe deeltjesversneller van het onderzoeksinstituut: