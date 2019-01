Microsoft's top- en flop-momenten van 2018

Het bedrijf uit Redmond was succesvol op een aantal vreemde vlakken terwijl het op mainstream-gebied tekort schoot.

Microsoft heeft in 2018 een aantal geweldige dingen voor elkaar gekregen, maar helaas ook het een en ander fout gedaan. Wij zetten vandaag de topprestaties op een rijtje samen met alle floppers.

Top: Microsoft's conference room of the future

Iedereen houdt van een killer tech demo, en Microsoft liet op de Build conferentie een fantastische demo zien: een conferentiezaal van de toekomst waar Cortana zowel kon horen als zien en gebruikers kon identificeren terwijl ze binnenliepen. De demo toonde niet alleen de AI-technologieën van Microsoft, maar ook de transcriptie- en vertaalmogelijkheden en de kracht van de clouddiensten. Microsoft's visie komt misschien nooit uit, maar laten we hopen dat dit wel gebeurt. Dit is precies het soort toekomstgericht denken dat we graag zien.





Flop: Windows 10 S

In maart ging Joe Belfiore van Microsoft verder met de bewering dat Microsoft "verwacht dat de meerderheid van de klanten in 2019 van Windows 10 in de S-modus zal genieten". Dat kan nog steeds gebeuren, maar nu lijkt het alsof Microsoft schromelijk overdrijft.

Om eerlijk te zijn, Windows 10 S heeft twee verlossende eigenschappen: Één, laat het aantoonbaar het langere batterijleven van laptops met een Qualcomm ARM-processor zien; en twee, dwingt het het 't gebruik van Microsoft Edge, dat definitief in een fatsoenlijke browser is geëvolueerd.

Er is alleen een probleem. Het aantal mensen met een Qualcomm-systeem dat ook nog eens Edge gebruikt is zeer klein. Alle anderen zien het als een "truc" van Microsoft om hen een vergrendeld besturingssysteem op te dringen.