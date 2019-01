Wat Intels 2019-roadmap betekent voor de Apple Mac

De toekomst van de Mac ligt in eigen CPU's van Apple zelf, maar het heden is nog heel erg afhankelijk van Intel. Apple neemt steeds meer zijn eigen lot in handen, met bijvoorbeeld de T2-chip in de Mac die veel van de beveiliging, versleuteling en andere taken afhandelt. Maar de meerderheid van laptops en desktops van Apple bevatten dit jaar hoogstwaarschijnlijk silicium van Intel.

De chipbakker heeft nog niet aangekondigd welke specifieke processoren deze jaar worden uitgegeven, maar er wordt een tipje van de sluier opgelicht als je naar de vorige week onthulde roadmap van het bedrijf kijkt. We staan stil bij wat dit betekent voor de Mac.

Sunny Cove en Ice Lake

Intel blijft jaarlijks nieuwe processoren uitgeven, maar de fundamentele micro-architectuur die daarvoor werd gebruikt is sinds 2015 niet veranderd met de architectuur Skylake. Dit jaar krijgt Skylake eindelijk een opvolger: Sunny Cove. De nieuwe architectuur moet een grote verbetering leveren in single-thread prestaties, met grotere caches, bredere parallelle uitvoer, en nieuwe instructies die versleuteling, AI en machine learning moeten versnellen.

Sunny Cove gaan we het eerst zien in een lijn processoren met de naam Ice Lake. Dit zijn 10 nm-CPU's met verschillende energie-eisen en prestaties, dus je gaat ze waarschijnlijk in verschillende MacBooks, Mac mini en iMacs zien. Ice Lake brengt een aantal interessante features met zich mee en dat begint met de geïntegreerde graphics.