4K HDMI-kabels: wat je echt moet weten

Een HDMI-kabel is in feite niets meer dan een leiding tussen je televisie en media-apparaat, of het nu een Blu-ray-speler, gameconsole, pc of mediastreamer is. Er zijn verschillende soorten HDMI-kabels en de naamgeving zegt hoeveel data ze kunnen verstouwen. Een 4K HDMI-kabel bestaat dan ook helemaal niet, dat is pure marketingpraat.

Als je kijkt naar de basaalste informatie, stelt de HDMI Forum Technical Working Group de specificaties vast die bepalen wat de videoresolutie is en dat zijn de volgende specs:

Standaard: Resolutie tot aan 720p of 1080i op 30 Hz.

High Speed: Resolutie tot aan 4K (inclusief 1080p) op 30 Hz.

Premium High Speed: Resolutie tot aan 4K met high dynamic range (HDR) tot op 60 Hz.

Ultra High Speed: Resolutie tot op 10K met HDR op 120 Hz (4K-video kan een refreshrate tot aan 240 Hz hebben).

De gedetailleerdere beschrijvingen van de richtlijnen zijn van belang als je meer wilt dan een simpel tv-signaal: als je bijvoorbeeld games speelt met meer dan 30 fps of als je volledig gebruikt wilt maken van een HDR TV, wil je een HDMI-kabel die ook data over ethernet kan transporteren. Let op: voor de meeste gebruikers is dat niet van toepassing.

Voor deze scenario's moet je de refreshrate nemen (wat gemeten wordt in cycli per seconde, uitgedrukt in Hertz), de kleurnauwkeurigheid (kleurdiepte, gemeten in bits, bijvoorbeeld 8-bit, 10-bit, 12-bit) en kleurdatacompressie (bijvoorbeeld chroma subsampling) overwegen. Hoe hoger je gaat met refreshrate en bitdiepte - en hoe minder compressie je kiest - hoe meer data naar je televisie geduwd wordt.

Hierna: Uitgebreidere specificaties en wat deze inhouden.