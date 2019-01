10 geweldige draadloze laders voor iPhones en Android-apparaten

Google Pixel Stand

Google's nieuwe Pixel Stand ziet er strak uit en heeft een snellaad-functie met een vermogen tot 10W. De stand kan de nieuwe Pixel 3 en Pixel 3 XL smartphones zowel in horizontale als verticale stand opladen. De stand kan ook overweg met Google Assistant, waardoor functies zoals "Niet storen" automatisch worden ingeschakeld wanneer de telefoon op de stand wordt geplaatst, of een Sunrise Alarm dat de toename van omgevingslicht gebruikt om iemand te wekken.

De stand wordt geleverd met een 1,5 meter lange USB-C naar USB-C (universele) voedingskabel. De Pixel Stand is niet makkelijk te vergrijgen, maar als je een beetje je best doet kan je er een op de kop tikken voor ongeveer 79 euro.





AUKEY Wireless Charging Pad

Deze draadloze lader is een van de kleinste die we hebben getest. Het is slechts 1,27 centimeter dik en 8,6 centimeter breed. Deze lader won de internationale productontwerpprijs van het Design Centrum Nordrhein Westfalen in Essen, Duitsland. En dat voor maar ongeveer drie tientjes.