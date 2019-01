Deze SSD kost maar twee tientjes

SSD's zijn zeer betaalbaar geworden. Als goedkope upgrade-oplossing kunnen ze oudere notebooks of desktopcomputers op weg helpen, omdat ze veel sneller gegevens kunnen lezen en schrijven dan een harde schijf. Als je niet te veel geld wilt uitgeven aan je oude laptop, goedkope mediacenter of snelle back-up-oplossing, dan is interne SSD van TC-Sunbow de ultieme oplossing, zeker voor die prijs.

De SSD haalt leessnelheden van 560 MB per seconde en 400 MB tijdens het wegschrijven van data., afhankelijk van de schijfgrootte.

Het 120 GB model is op dit moment bijzonder goedkoop en kost je slechts 21 euro. Als je meer geheugen nodig hebt, neem dan het model met 240 GB voor 34 euro. Nog te weinig? Kijk dan eens naar het 480 GB-model. Deze kost je 58 euro.

Deze schijven komen misschien niet als beste uit onze tests, maar voor dat geld was dat ook niet iets wat we verwachtten, het is in elk geval ideaal voor onze oude testbak (die nog een normale harde schijf bevat) en wellicht geldt voor jou hetzelfde. En de drie jaar garantie zorgt ervoor dat je niet bang hoeft te zijn voor een miskoop.