Deze smartphone heeft geen knoppen en geen enkele aansluiting

Met de Meizu Zero heeft de Chinese elektronicafabrikant Meizu een nieuwe smartphone geïntroduceerd die volledig zonder connectoren, knoppen, sleuven en luidsprekers werkt. De 7,8 mm dikke keramische unibody behuizing bevat alleen een dubbele camera aan de achterzijde, een frontcamera, twee gaten voor de microfoon en een harde reset.

Het ontgrendelen door middel van een vingerafdruk gebeurt via een sensor in het display. En er zijn ook geen gaten of roosters te vinden voor de speakers, niet zo heel gek want het toestel heeft ook geen dedicated speakers. De Chinese fabrikant gebruikt het scherm als luidspreker. Het QHD OLED scherm is 5,99 inch groot en heeft een dun zwart randje aan zowel de boven- als onderkant. De gegevensoverdracht verloopt via Bluetooth 5.0.

Verdere kenmerken zijn onder andere een Snapdragon 845 processor en draadloos opladen met 18 watt. De enige mogelijkheid om het toestel op te laden aangezien deze ook geen USB-aansluiting heeft. Drukgevoelige gebieden met haptische feedback aan de zijkant van de telefoon worden gebruikt voor navigatie en het aanpassen van het geluidsniveau.

Zelfs geen simkaartslot

Het toestel heeft verder ook geen koptelefoonaansluiting, geen micro SD-kaartslot en zelfs geen simkaartslot. Het apparaat heeft slechts een ingebouwde eSim en kan dus alleen in combinatie met providers die dat ondersteunen gebruiken. Op dit moment zijn er in Nederland nog geen providers die daarmee overweg kunnen dus je zal even moeten wachten met de aanschaf van dit toestel.