De 9 beste luchtreinigers

Philips Combi AC4080/10

De Philips Combi AC4080/10 is een 2-in-1 apparaat dat de lucht kan bevochtigen of reinigen. Het heeft een intelligente sensor met als taak het meten van de luchtkwaliteit en luchtvochtigheid om de automatische werking te controleren. De meetresultaten worden aangegeven via ledjes, wat een zeer praktische oplossing is - wanneer de blauwe led oplicht, betekent dit een goede luchtkwaliteit, violet is een signaal om het apparaat in te schakelen, en rood geeft aan dat het hard nodig is het apparaat z'n werk te laten doen. Het apparaat kan continu werken of zich uitschakelen na een bepaalde tijd: een uur, vier uur of acht uur.

De Philips Combi AC4080/10 luchtreiniger en luchtbevochtiger is uitgerust met een ventilator die op drie verschillende snelheden kan werken. Hiermee kan je de optimale luchtdoorstroming selecteren. Het apparaat filtert stofdeeltjes, micro-organismen, bacteriën, vluchtige verbindingen.

De AC4080/10 kost 295 euro.

Voordelen:

Reiniger en luchtbevochtiger in één

Intelligente sensor

Drie bedrijfssnelheden

Stille nachtstand

Efficiëntie





Nadelen:

Grote afmetingen