Zo verbind je je Airpods met je Android-apparaat

1. Sluit Airpods aan op de Android-smartphone

Schakel hiervoor over naar "Instellingen > Bluetooth-apparaten (of gekoppelde apparaten)". Houd tegelijkertijd de reset-knop (aan de achterkant) op de Airpods case ingedrukt. Na verloop van tijd verschijnt de vermelding "Airpods" in de lijst met gedetecteerde Bluetooth-apparaten. Tenminste Android Pie herkent ze als koptelefoon en markeert ze als zodanig in de instellingen. Hier kan je de naam van het apparaat wijzigen en selecteren voor welke bestandstypen de hoofdtelefoon is ingeschakeld. Je kan bijvoorbeeld alleen telefoongesprekken ontvangen op je mobiele telefoon en muziek kan alleen worden afgespeeld op de Airpods.