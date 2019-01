De 4 beste powerbanks van 2019

Er zijn gelukkig steeds meer smartphones op de markt die zo'n grote accu, efficiënte processor of geoptimaliseerde software aan boord hebben dat ze langer dan een dag mee kunnen gaan op een lading. Toch is er nog steeds een grotere groep die dat niet kan zeggen. Het aantal mensen dat op zoek is naar een powerbank of er al met eentje rondloopt lijkt flink te groeien.

Als je zelf op zoek bent naar zo'n battery-pack kan het makkelijk zo zijn dat je wordt overdonderd over de vele verschillende apparaten die er zijn. Wij hebben er een boel getest en hebben de beste voor je op een rijtje gezet.

Beste allround powerbank

De Mophie Powerstation Plus XL is licht, stevig en ontzettend efficiënt. Het is dan ook een van de duurste banks in dit artikel, maar dat is deze ook meer dan waard. Met een efficiëntie-rating van 93,41 procent weet je zeker dat je de beste prijs/kwaliteitsverhouding krijgt. Combineer dat met de ingebouwde laadkabel met verschillende opzetstukjes en je weet waarom deze powerbank als beste allrounder wordt aangemerkt door ons.

Toch zijn er wel wat kleine kanttekeningen die we moeten plaatsen bij dit apparaat. Het ondersteunt geen Qualcomm Quickcharge 2.0 of 3.0 en het laden van de powerbank zelf gaat niet altijd tegen de geadverteerde 5V/1.8A oplaadt. Wij kwamen in eerste instantie niet verder dan 5V/0.8A, dat zorgde ervoor dat we 12 uur moesten wachten tot de powerbank helemaal was opgeladen. Een secundaire test toonde aan dat als de Powerstation wel wordt opgeladen volgens de geadverteerde waardes, je twee keer zo snel klaar bent.

De XL heeft een 12.000mAh (46,056Wh) accu aan boord en kost 95,29 euro.