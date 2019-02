Apple aangeklaagd wegens blokkeren oude laders

De problemen begonnen in 2016 vanaf iOS 10.1.1. Vanaf dat moment meldden veel gebruikers accuproblemen en problemen met het opladen van hun toestel. Nu blijkt dat deze moedwillige blokkade niet alleen van toepassing was op onofficiële laders en kabels, maar ook op oudere legitieme laders van Apple zelf.

"In of rond oktober 2017 probeerde de eiser haar Apple lader te gebruiken en ontving een bericht met de tekst " Deze kabel of dit accessoire is niet gecertificeerd en werkt mogelijk niet goed met deze iPhone ". Hierdoor moest zij een nieuwe lader aanschaffen voor haar iPhone. Nu blijkt dat dit niet had gehoeven, voelt de aanklager zich belazerd, bedrogen en opgelicht," zo valt te lezen in de aanklacht.

Schadevergoeding

Deze moedwillige blokkade heeft ervoor gezorgd dat veel gebruikers nieuwe laders en kabels moesten aanschaffen en in deze class-action-rechtszaak wordt geëist dat Apple en nog niet nader te bepalen schadevergoeding betaalt en de kosten voor de nieuwe laders vergoedt.

Het is niet de eerste keer dat Apple hardware (en onderdelen) blokkeert. Het bedrijf uit Cupertino blokkeerde eerder gerepareerde of vervangen Home-knoppen met een error 53-foutmelding en ging jaren later de mist weer in door vervangen/gerepareerde schermen te blokkeren.

Het bedrijf is van plan deze praktijken uit te breiden naar andere hardware. De onlangs geïntroduceerde T2-chip moet niet alleen gerepareerde hardware blokkeren het schijnt ook voor problemen te zorgen bij de installatie van Linux.

Apple was niet bereikbaar voor commentaar.