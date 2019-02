Raspberry Pi foundation opent fysieke winkel

In de stad waar de organisatie is opgericht.

De organisatie heeft meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe Raspberry Pi starter kit aan te bieden. Deze bevat de nieuwe Raspberry Pi Model B+, een toetsenbord, muis, SD-kaart, voeding, HDMI-kabel en behuizing. Deze kit kan op dit moment alleen in de winkel worden aangeschaft en zal pas enkele weken later online worden aangeboden.

"Onze visie is altijd geweest om goedkope pc's toegankelijk te maken voor iedereen: de winkel biedt potentiƫle klanten de kans om meer te leren over Raspberry Pi, terwijl we tegelijkertijd de kans krijgen om meer te weten te komen over hun behoeften. De kit is bedoeld om deze groep nieuwe klanten een vlottere out-of-box ervaring te bieden," aldus Eben Upton, bedenker van de Raspberry Pi.

De winkel bevindt zich in de Grand Arcade in het centrum van Cambridge in het Verenigd koninkrijk en is op alle dagen van de week geopend vanaf 9 uur behalve op zondag, dan is deze open vanaf 11 uur.

De nieuwe Raspberry Pi 3B+ kits zijn al te krijgen in de winkel