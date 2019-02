De 11 beste hoesjes voor de Moto G7

De Moto G7 werd gisteren aangekondigd in vier varianten. De Moto G7, G7 Plus, G7 Power en de G7 Play. De G7 is voorzien van een 6,2-in Full-HD+ scherm, optische beeldstabilisatie en een 1,8GHz octa-core processor met 4GB RAM. De telefoon is beschikbaar in zowel zwart als wit, terwijl de G7 Plus-versie beschikbaar is in rood en blauw.

Net als met elke nieuwe telefoon wil je het apparaat veilig houden en hoewel de Moto G7 net uit is, kan je nu al verschillende berschermhoezen vinden en wij hebben de beste en mooiste voor je op een rijtje gezet.

Olixar ArmourDillo

De Olixar ArmourDillo is een robuuste case die we voor een aantal andere telefoonmodellen hebben gezien. Hoewel het je toestel niet echt een slanke look geeft, belooft het wel een uitstekende bescherming.

Het is gemaakt van een TPU (of siliconen) materiaal aan de binnenkant en een hard polycarbonaat aan de buitenkant, voor twee lagen bescherming. De externe textuur moet ook extra grip bieden - plus een handige uitklapbare standaard als je een filmpje wilt kijken.