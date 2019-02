Synology DiskStation DS119j review: het ultieme instapmodel NAS

Synology probeert met de DS119j aan de onderkant van de markt te zitten en beginnende NAS-gebruikers over de streep te trekken. Het apparaat is een stuk goedkoper dan andere NASsen (rond de 100 euro), maar er is dan ook bezuinigd op een aantal onderdelen. Wij testen het apparaat om te zien of deze de moeite waard is.

Het glimmende witte uiterlijk zorgt ervoor dat het apparaat niet misstaat in de woonkamer en daarnaast is de DS119j ook nog lekker stil. De ventilatoren zijn bijna niet te horen. Op de voorkant van de NAS zie je enkele status LEDs en de powerknop. Op de achterkant bevinden zich twee USB-poorten en een gigabit ethernet poort.





Het is het beste om een netwerkkabel te gebruiken om de schijf aan te sluiten op je router, maar je kunt een ondersteunde USB Wi-Fi-dongle aansluiten als draden geen optie zijn. De andere USB-poort kan worden gebruikt voor een externe USB-harde schijf, of zelfs een Bluetooth-dongle (waarvan het gebruik vrij beperkt is).

Het installeren van je SATA harde schijf is heel eenvoudig en duurt een paar minuten. Schroeven worden in de doos meegeleverd, net als meer schroeven om het witte plastic deksel op te bevestigen.