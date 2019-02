'Saaie' iPad mini 5 misschien spannendste Apple-onthulling

Apple heeft een moeilijk jaar achter de rug, met dalende iPhone-verkoop, bugs in Group Facetime en een openbare ruzie over privacy met Google en Facebook die het nieuws domineerden. Apple probeert naar verluidt het tij te keren met een upgrade voor een van zijn populairste producten. Nee, niet de iPhone of Mac Pro, maar de iPad mini die enigszins is verwaarloosd en nog steeds dezelfde specificaties heeft als het model dat in 2015 uitkwam.

Oud model; moderne prijs

Zelfs met die oude componenten kan de iPad mini 4 nog steeds een prima keus zijn voor een startmodel: A8-processor (dezelfde als in de iPhone 6), hardware die geschikt is voor de nieuwste iOS 12 en een pixeldicht scherm van 7,9 inch met een resolutie van 2048 bij 1536. Hij heeft 128 GB opslag, Touch ID en is draagbaarder dan de iPad van 9,7 inch.

Het grote probleem is dat de iPad mini 4 je nog steeds 439 euro kost, terwijl de nieuwere iPad 9,7 zelfs goedkoper is dan de mini met een prijskaartje van 359 euro, waardoor consumenten natuurlijk voor de recente versie kiezen. We horen al langer geruchten dat een nieuwe iPad mini op stapel staat, maar Apple-site Macotakara gaf enkele details prijs: de tablet zou een A10 Fusion-chip, koptelefoonaansluiting en homeknop bevatten.

Een iPad mini 5 met deze form factor zou geen slechte zaak zijn.