De 19 beste laptops van 2019

In verschillende categorieën selecteren we de beste koopopties.

Er komen momenteel allemaal prachtig ogende nieuwe form-factors (meer hybrides, nieuwe schermtechnologieën) en spannende componenten (realtime raytracing, nieuwe Threadrippers en Core i9's) op de markt; het is op dit moment een hele kluif om het beste product te kiezen. We helpen je op weg door stil te staan bij de modellen die nu hoge ogen gooien.

Lees meer over losse onderdelen als je zelf een pc samenstelt of om te zien wat er nu aan tech op de markt is in 19 krachtigste pc-onderdelen van dit moment.

We kijken net als vorig jaar op basis van doorlopende recensies van zustersite PCWorld naar verschillende categorieën en kiezen uit elke (wanneer mogelijk) in onze optiek de beste twee qua prijs/kwaliteit of puur de beste in deze categorie, wat we hieronder toelichten. Dus hier volgen de beste ultrabooks, convertibles, hybrides, luxemodellen, game-laptops en Chromebooks van 2019.

Beste ultrabook

De Dell XPS 13 9380 heeft de nieuwste ultra-low power Intel i7-8565U aan boord en dus de eerste Whiskey Lake U-laptop die wij hebben getest. Het apparaat heeft verder native SB 3.1 ondersteuning aan boord en een 10Gbps geïntegreerde LAN-poort. Bovendien is het een van de weinige laptops die geleverd kan worden met Linux.