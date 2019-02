10 prachtige add-ons voor de Raspberry Pi en Odroid

Justboom DAC HAT

De Raspberry Pi kan (bijvoorbeeld met OpenElec) als mediacenter worden ingezet. De teleurstelling is echter meestal groot wanneer de luidsprekers die via HDMI of 3.5 jack zijn aangesloten niet overtuigend klinken. Dit kan gelukkig worden opgelost door een DAC aan te sluiten op het bordje. Het Justboom bord wordt direct op de Pi geprikt. Deze converter heeft de speciale eigenschap dat alle GPIO pinnen van het bord nog steeds toegankelijk zijn. Een externe voeding is niet nodig, maar wel aan te raden. De audioapparatuur wordt via cinchstekkers aangesloten.

Er is ook een versie beschikbaar voor de Raspberry Pi Zero.





E-ink-scherm

Om de functies van de Pi onder Linux aan te sturen is een extern display niet absoluut noodzakelijk, aangezien een Raspberry Pi meestal via SSH via de tekstconsole wordt bediend. In het kader van meet- of automatiseringsprojecten kan de output van resultaten of statusmeldingen echter nuttig zijn.

Als alternatief voor klassieke LCD-schermen, die afhankelijk van de lichtinval niet altijd gemakkelijk af te lezen zijn, zijn e-Ink schermen ideaal. Hier wordt dezelfde technologie gebruikt als bij e-readers. Een goede leesbaarheid is gegarandeerd, zelfs bij zeer helder licht. En het ziet er ook nog eens goed uit. Papirus heeft dergelijke displays ontwikkeld als een HAT-oplossing (Hardware Attached on Top).

Er zijn verschillende maten beschikbaar, afhankelijk van de toepassing en je budget.