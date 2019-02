Zo red je een laptop die nat is geworden

Elektronische componenten en vloeistoffen gaan niet goed samen. Als je apparatuur nat wordt door een hoosbui of een ongelukje met een glas of mok op je bureau, kan dat flinke schade opleveren. Met pech kan zelfs een gevaarlijke situatie ontstaan waarin je een stroomschok krijgt van je laptop. Gezien de vele tickets over laptops met water- of koffieschade waar frontoffice systeembeheerders mee te maken krijgen, is dit geen zeldzaam probleem.

Vandaar dat we deze vraag vaak horen: wat moet je doen als een laptop nat wordt? Laten we beginnen met het allerbelangrijkste: schakel de laptop direct uit na het waterschade-incident, nog voordat je ook maar iets anders doet (let op: zie hieronder voor aan/uit-instructies). Trek de stekker los en haal de accu eruit. Hoe sneller je dit doet, hoe beter.

Stap 1: Alles uit

Als je bijvoorbeeld een glas water hebt omgestoten, is het vooral zaak om de behuizing, aan en uit knop, toetsenbord en andere dingen die je ziet droog te maken. Begin met de aan/uit-knop (eventueel je handen als die nat zijn) om het systeem direct uit te schakelen. Als er water op ligt, kan het juist vanaf het oppervlak de machine inlopen bij het indrukken van de knop, dus begin daarmee als de laptop nog aanstaat.