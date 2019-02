De 7 beste budget-laptops van 2019

Na het schrijven van het beste laptops van 2019-artikel kregen wij regelmatig de opmerking dat deze apparaten nogal prijzig waren (zelfs de budget-laptops).

Daarom kijken wij vandaag naar de beste budget-laptops die je vandaag de dag kan aanschaffen. De kans is groot dat je op zoek bent naar een budget-laptop voor een specifieke taak, of dat nu videobewerking, muziekproductie of zelfs het spelen van Minecraft en andere low-end-spellen zijn. Er is ook een kans dat je op zoek bent naar de beste budget laptop met een SSD of met een goede levensduur van de batterij.

Als je bereid bent om bepaalde aspecten op te offeren, zoals de kwaliteit van het scherm - meestal het eerste onderdeel waarop wordt bezuinigd op een goedkope laptop - dan kom je met deze apparaten een heel eind.

Acer Swift 1





De Acer Swift 1 ziet er niet bepaald uit als een budgetlaptop, mede dankzij de metalen behuizing. Het stevige toetsenbord, de solide trackpad en het 13,3 inch full HD IPS-scherm geven het apparaat een bijna luxe uitstraling. Het enige waaraan je kan merken dat het een budgetlaptop is, zijn de prestaties. Het is niet bepaald een krachtpatser, al zal internetten, tekstverwerken, films kijken en zelfs net spelen van een simpel spelletje geen enkel probleem zijn voor dit apparaat.

De laptop kost op dit moment iets minder dan 400 euro.

13.3-inch (1920 x 1080) 1080p ppi IPS LCD matt anti-glare

1.1GHz Intel Pentium N4200 (2.5GHz boost) 4 cores, 4 threads

Windows 10 Home 64-bit

Intel HD 505 GPU

4GB DDR3 RAM

64GB solid state memory

802.11b/g/n/ac single-band 2x2 MIMO

Bluetooth 4.1

1x USB-C 3.1

2x USB 3.0

1x USB 2.0

HDMI

SDXC card slot

stereo speakers

HD webcam

single mic

3.5mm headset jack

two-button trackpad

57Wh verwijderbare ithium-ion battery,

319mm x 225mm x 14.9mm

1.3kg

1 jaar carry-in garantie