Prijs werkgeheugen maakt een duikvlucht

Als gevolg van grote voorraden en een afgenomen vraag dalen de prijzen van DRAM's momenteel. Dit kan nog intensiever worden. Het marktonderzoeksbureau DRAMeXchange, dat deel uitmaakt van TrendForce, gaat ervan uit dat de prijzen in de eerste helft van het jaar verder zullen dalen.

Het overaanbod vanaf het laatste kwartaal van 2018 zorgt nog steeds voor grote voorraden, de vraag is relatief laag. In januari daalden de prijzen daardoor met 15 procent. Verwacht wordt dat deze trend zich in februari en maart zal voortzetten. De prijzen voor geheugenmodules zouden in de eerste helft van 2019 met 20 procent kunnen dalen. In de serversector zullen de prijzen naar verwachting zelfs met 30 procent dalen.

Daling zet voort

Voor het tweede kwartaal verwacht DRAMeXchange ook dat de prijzen met ongeveer 15 procent zullen dalen. In de tweede helft van het jaar zou de vraag zich enigszins kunnen stabiliseren dankzij 5G, AioT, IoT en de automarkt. Toch verwachten marktonderzoekers dat de prijzen verder zullen dalen.

De prijzen voor DRAM in de mobiele sector zijn daarentegen relatief stabiel. De prijzen zijn de afgelopen twee jaar sterk gestegen. In de tweede helft van 2019 zullen de prijzen voor overeenkomstige modules echter naar verwachting dalen. Nieuwe Android-smartphones zorgden ervoor dat de prijzen stabiliseren, maar producenten kunnen nog steeds besparingen verwachten tussen de 10 en 15 procent. Als je het geheugen van je computer wilt upgraden, wacht dan een paar weken of maanden, dat zal je portemonnee goed doen.