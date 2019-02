9 vragen over hoe waterdicht AirPods zijn

Wat als je zweet bij het sporten of in een regenbui terechtkomt?

Benieuwd hoe goed je AirPods nog werken als ze in de wasmachine terechtkomen, als je wordt overvallen door een hoosbui of zelfs als je ze onder de douche draagt? Vooral dat laatste raden we ten zeerste af, maar gezien de verhalen online ben je niet de enige die zich dit afvraagt en sommige wel heel avontuurlijke gebruikers hebben het zelfs uitgeprobeerd.

We lazen een hoop Reddit-berichten van AirPods-gebruikers, keken naar onze eigen ervaringen en naar wat Apple zelf zegt om tot deze lijst te komen. Ook hebben we gekeken naar indicatoren van waterschade om te zien of Apple kan zien of je in bad bent gaan liggen met AirPods in.

1. Zijn ze waterdicht?

Het simpele antwoord is 'nee' en Apple doet zelfs geen claims over spatwaterdichtheid, wat in een land als Nederland wel wenselijk is. Er zitten namelijk verschillende gaatjes in de AirPods waardoor water naar binnen kan lopen. Deze zijn wel beschermd met een fijn metalen rooster, wat de oppervlaktespanning verhoogt, zodat water niet zo snel naar binnen loopt als het maar een beetje is. Maar hoe groter de druk, hoe vatbaarder ze zijn.

2. Wat als ik zweet met AirPods in?

De AirPods zouden tegen zweet moeten kunnen. Apple zelf demonstreerde de draadloze telefoon met mensen die aan het rennen waren, bijvoorbeeld aan het begin van de keynote op Apple's WWDC in 2018 (zie video hieronder). Dat gezegd hebbende, is het misschien niet verstandig om ze te dragen in een sessie Hot Yoga.