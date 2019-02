Alles wat we weten over de Samsung Galaxy S10

Deze keer brengt Samsung drie toestellen uit: de S10e is de 'goedkope' versie met high-end specificaties (analoog aan de iPhone XR), de S10 de standaardeditie (waarbij je behalve 128 GB ook voor 512 GB opslagruimte kunt kiezen) en de net iets grotere S10+. De prijzen variëren van 749 euro voor het instapmodel, tot 1599 euro voor de duurste versie van de S10+ met 1 TB opslagruimte en 12 GB RAM.

Geen notch meer

Dat zijn forse specificaties met een heel verschillend palet aan opties. Met de officieële aankondiging van de Galaxy S10-serie mochten we de fonkelnieuwe toestellen bepotelen. Met het scherm uitgeschakeld is de Galaxy S10+ vrijwel niet te onderscheiden van de Galaxy S9+. Pas als je hem aanzet, merk je hoe anders hij is.

Je hebt ongetwijfeld gelezen over het cameragat in het Infinity-O display, het antwoord van Samsung op de gehate (en geliefde) notch. Nou, het is net zo onhandig in de praktijk als je zou vermoeden als je de foto's ziet. Samsung was in staat om de rest van de sensoren - versnellingsmeter, barometer, nabijheidssensor, et cetera - onder het scherm te plaatsen, maar de camera is niet zo gemakkelijk te verbergen. Het blijft dus een asymmetrische doorn in het oog in de rechterbovenhoek van het scherm, zoals zoveel dode pixels.