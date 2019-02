USB is niet langer gebruikersvriendelijk

De USB-standaard is net nog verwarrender geworden voor eindgebruikers. Als je een van de drie mensen in de wereld bent die het verschil tussen USB 2.0, USB 3.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 1/Gen 2, en ga zo maar door kent, sorry: USB 3.2 is aangekondigd, en alle namen veranderen weer.

Gelukkig maakt de USB-IF expliciet duidelijk (PDF) dat de nieuwste USB 3.2 specificatie maar liefst 20Gbps doorvoercapaciteit biedt. Maar dat is ongeveer het enige dat eenvoudig is, want USB 3.2 zuigt de vorige specificaties op en maakt ze onderdeel van de eigen specificaties. De nieuwe, gruwelijk genoemde specificatie is "USB 3.2 Gen 2x2".

Het is moeilijk om het allemaal samen te vatten, maar we zullen het proberen.

USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 of formeel USB 3.1 Gen 1 genoemd) heeft een overdrachtssnelheid van 5Gbps en is officieel bekend onder de marketingnaam SuperSpeed USB.

USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 of formeel USB 3.1 Gen 2 genoemd) heeft een overdrachtssnelheid van 10Gbps en staat nu officieel bekend als SuperSpeed USB 10 Gbps.

USB 3.2 Gen 2x2 (de nieuwste specificatie) heeft een overdrachtssnelheid van 20Gbps en is nu officieel bekend als SuperSpeed USB 20Gbps.

Poorten

Merk ook op dat deze nieuwe specificaties alleen betrekking hebben op de doorvoersnelheid, niet op de fysieke USB-kabel of poort. We zitten nog steeds midden in een geleidelijke overgang van USB-A naar USB-C fysieke connectoren, maar dat is weer een ander "probleem".

In het PDF-document met de nieuwe specificaties wordt meerdere malen herhaald hoe belangrijk het voor fabrikanten is om duidelijk aan te geven hoe snel het USB-apparaat of de poort is. "Wanneer het gaat om een product dat gebaseerd is op en voldoet aan de USB 3.2-specificatie, is het voor fabrikanten van cruciaal belang om de prestatiemogelijkheden van dat apparaat duidelijk te identificeren, los van andere productvoordelen en/of fysieke kenmerken."

Maar zoals anderen al snel aangaven, is er eigenlijk niets dat een laptopfabrikant bijvoorbeeld ervan weerhoudt om een apparaat simpelweg een "USB 3.2"-poort te geven zonder te beschrijven hoeveel bandbreedte het de gebruiker zal bieden. Ondanks het pleidooi van de USB-IF, lijken de enige beperkingen te liggen in het gebruik van de logo's van de USB-IF, die nog moeten worden goedgekeurd door het USB Compliance Program.