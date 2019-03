USB wordt twee keer zo snel dankzij USB4

Maak kennis met USB4, dat een versimpeling van het USB-naamgevingsschema belooft en de Thunderbolt 3 specificatie met hoge bandbreedte integreert. Slechts een week na de aangekondigde USB 3.2 specificatie, die eerder voor verwarring zorgde dan verheldering, belooft de volgende USB-specificatie het allemaal op te lossen.

Hoewel we het antwoord op alle vragen nog niet kennen, is het niet te vroeg om na te denken over USB4 als een combinatie van USB, de snelle Thunderbolt 3 specificatie en de handige USB-C connector.

USB4 belooft voor minder verwarring te zorgen

In de meer dan 20 jaar dat USB bestaat is de interface steeds uitgebreid met nieuwe snelheidsniveaus, waaronder USB 2.0, USB 3.0 en USB 3.1, terwijl het achterwaarts compatibel blijft met oudere versies. Er is ook een USB-C-poort gecreëerd naast de oudere USB-A-poort, in een poging om het aansluitschema te vereenvoudigen. USB4 gebruikt de USB-C-poort en draait op 40Gbps, ongeveer het dubbele van de snelheid van de vorige USB 3.2 specificatie.

We moeten echter niet te hard van stapel lopen en verwachten dat we binnenkort USB4-hardware in de winkels zullen zien liggen. De USB 3.2 specificatie werd gepubliceerd in 2017 en zal dit jaar verschijnen in producten. USB4 is op dit moment slechts een specificatie en is nog niet eens gepubliceerd. De publicatiedatum is gepland voor medio 2019, wat betekent dat we waarschijnlijk pas in 2020 of daarna USB4-hardware zullen zien.

Er is ook een aparte, maar verwante kwestie: Om de overgang te vergemakkelijken, zei Intel dat het een belofte van 2017 inwilligt om de Thunderbolt specificatie te doneren aan de USB Promoter Group, dezelfde organisatie die de USB4 specificatie aankondigde. Door dit te doen kunnen andere chipfabrikanten in de USB-PG Thunderbolt 3 chips royalty free bouwen.

