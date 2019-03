Apple accepteert nu ook iPhones met vervangen accu's

Het maakt niet uit of het 3rd party of officiële batterijen zijn.

Apple wees gebruikers met zelf vervangen accu's eerder nog de deur. Als iPhones waren voorzien van een 3rd party accu of was vervangen door een niet bij Apple geregistreerde reparateur (of de gebruiker zelf) verviel de garantie en weigerde Apple het toestel te repareren, zelfs als het probleem niet bij de accu lag. Daar is nu verandering in gekomen.

Franse Apple-nieuwssite iGeneration meldt dat Apple vanaf deze maand een soepeler beleid hanteert. Dat gaat zelfs zo ver dat toestellen met onofficiële accu's worden geaccepteerd en dat de batterijen worden vervangen door officiële, mocht de accu de oorzaak zijn van het probleem.

Geen andere onderdelen

Dit geldt overigens alleen voor accu's. Toestellen waarvan andere onderdelen als bijvoorbeeld het scherm, home-knop of koptelefoonaansluiting zijn vervangen of gerepareerd door derden worden nog steeds geweigerd.