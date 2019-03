Dit bedrijf maakt nieuwe iPhones van kapotte, buiten Apple om

Het laatste dat ik verwachtte te zien op MWC was een iPhone stand. Ik bevond me immers in het hart van het Android-land, met gigantische Samsung, Huawei en Qualcomm banners als nationale vlaggen over de omstanders heen. Maar daar was opeens een stand, vol met anders gekleurde iPhones.

Het was duidelijk dat Remade geen gewone iPhones had. Een vertegenwoordiger van Remade vertelde me een beetje over het proces van het Franse bedrijf. Ze kopen kapotte iPhones in bulk bij inzamelpunten en demonteren de toestellen. Alle kapotte onderdelen worden vervangen en alle batterijen worden vervangen door nieuwe met dezelfde specificaties als die van Apple. Maar het is niet alleen de binnenkant van de iPhone die nieuw is - de buitenkant van de telefoon ziet er ook heel anders uit.

De toestellen worden uitgerust met eigen Remade-accu's

Onder de gebruikelijke zilver, zwart en rose gold varianten, zag ik groen, blauw, framboos en gele iPhone 6 en 7 modellen. Ze voelden aan als een gewone iPhone, maar toch zijn ze zeker niet ontworpen door Apple in Cupertino. Deze werden geproduceerd door Remade en als refurbished verkocht. "beter dan refurbished", zoals de slogan van het bedrijf trots verklaart.