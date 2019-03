Oud vlaggenschip of modern budgettoestel: welke is beter?

Als je een beperkt budget hebt voor een nieuwe telefoon, lijkt het verouderde vlaggenschip van een tijdje terug misschien aantrekkelijker dan een goedkoop modern model. Maakt het als je wilt laten zien dat je een high-end apparaat hebt echt zoveel uit of je een Snapdragon 825 of Snapdragon 845 hebt? We leggen in dit artikel aan de hand van de cijfers uit in welke situatie wat beter is.

Waarom een nieuw budgetmodel?

Chinese merken als Huawei en Oppo hebben de grens verlegd van wat mogelijk is in het budgetsegment. In het verleden waren 18:9-schermen, vingerafdruksensoren en draadloos opladen features die je enkel in de high-end vond. Dat is nu niet meer zo: deze features zijn nu zelfs voor het merk Goedkopie™ de standaard. De baseline voor wat je mag verwachten van een smartphone is veel hoger dan vroeger.

Voordelen:

Een recenter Android

Nieuwere cameratechnologie

Langere accuduur

Meer opslag en werkgeheugen

Nadelen:

Slechtere/goedkopere schermtechnologie

Lagere bouwkwaliteit en minder gelikt design

Alleen grote schermen

Hardware niet krachtig genoeg voor sommige games

Op de volgende pagina: Waarom zou je een high-endmodel nemen?