Wat zijn de verschillen tussen SSD, HDD en SSHD?

In het kort: een HDD is de mechanische schijf van weleer. Diverse platters en leeskoppen draaien fysiek in de rondte om gegevens te schrijven of te lezen. Een SSD kun je zien als een verzameling geheugenchips, dus de module heeft geen bewegende onderdelen. Ze zijn sneller, fysiek een stuk minder zwaar en minder slijtgevoelig dan een harde schijf.

Prijs per gigabyte

Waarom de HDD er nog is? Opslagruimte. De productiekosten van flashchips liggen hoger dan van magnetische schijven, waardoor de prijs per gigabyte veel hoger ligt. Een SSD die je inbouwt en lijkt op een harde schijf koppel je aan de SATA-poort in de machine. Een nieuwer type is NVMe, wat meer lijkt op een reepje dan op de formfactor van een HDD en je steekt hem in een M.2-sleuf op je laptop of pc om hogere snelheden te halen.

De SSHD probeert het beste van beide werelden te combineren: het station met twee componenten, SSD en HDD, wordt gezien als een enkele schijf door het OS. De HDD wordt gebruikt voor opslag en de SSD voor operaties die het systeem versnellen, zoals van het besturingssysteem of applicaties die vaak worden aangesproken.

