5 boosaardige cyborgs uit films en tv

We will add your biological and technological distinctiveness to our own.

Kwaadaardige robots kun je opdelen in verschillende categorieën. Een belangrijke is de cyborg: half mens, half machine. Waardoor schrijvers fijn de grens op kunnen zoeken van waar mens eindigt en machine begint. Want wat maakt iemand een cyborg? Of zoals de legendarische Ger Apeldoorn zich ooit afvroeg: Als ik een gehoorapparaat draag, ben ik dan een cyborg?

En dan kun je discussies hebben over wat een cyborg is en wanneer praat je over een robot - als je zo geeky wilt zijn. De T-800 bijvoorbeeld, die organische onderdelen heeft. Is dat technisch een cyborg (wij vinden van niet)? We hebben een heleboel goede cyborgs gezien: Bishop van Alien, Deathlok in Agents of Shield, de Man van Zes Miljoen in, heu, de Man van Zes Miljoen. Maar voor iedere Airiam of Robocop, kent sciencefiction een kwaadaardige cyborg: een blik op een paar beruchte boosaardige cyborgs van televisie en film.

1. Donald Pierce (Logan)

De Reavers zijn de fictieve slechteriken uit de tijd dat de X-Men in Australië gebaseerd waren en ze hebben het naar het witte doek gered in de film Logan als de groep cyborgs die ontsnapte deelnemers van Project Transigen opjagen. Leider Donald Pierce (Boyd Holbrook) is een van de voornaamste antagonisten in de film. Net als in de comics is Pierce de leider van een groep cyborgs die fans zullen herkennen als de reavers.