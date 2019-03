Petaflops? VS lacht om petaflops en maakt haast met exaflops

De Europese Commissie investeert fors in een exascale supercomputer die zo over drie á vier jaar gereed moet zijn. De roadmap die de Amerikanen nu hebben uitgestippeld moet leiden naar een supercomputer die met exaflops rekent in 2021, zo'n twee jaar eerder dan Europa klaar denkt te zijn. Intels Project Aurora moet een Eflops rekenen, oftewel een triljoen floating operations per second.

De Amerikaanse overheid trekt een half miljard dollar uit voor de nieuwe machine die gebruikt kan worden voor onder meer complexe simulaties van kernexplosies. Maar andere toepassingen van zulke supercomputers zijn geavanceerde visualisaties van de werking van medicatie op moleculair niveau, klimaatverandering en meer, waardoor academici en onderzoekscentra staan te trappelen voor het lang gedroomde exascale-tijdperk.

De huidige snelste supercomputer is de Summit, die geklokt is op 143,5 petaflops en theoretisch kan pieken tot 200 Pflops. De hardware hierin wordt geleverd door Intel's concurrent Nvidia. Intels chips vind je iets verder in de top 500, namelijk in de Chinese Tianhe-2. De een paar jaar geleden nog krachtigste computer ter wereld staat momenteel op de vierde plek, met in november 2018 nog 61,4 Pflops.