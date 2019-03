De tech-industrie heeft flink moeten lachen om het USB Implementers Forum in maart toen het een nieuw naamgevingsschema aankondigde dat het formaat verwarrender maakte dan het al was.

Ja, lach maar, weet je wat echter nog irritanter is dan een hoop verbindingsformaten die allemaal "USB 3.2" heten? Een hoop slecht ontworpen kabels die allemaal een ander doel hebben, elk met hun eigen manieren om je regelmatig te irriteren. USB-C heeft zeker zijn problemen, maar de oude manieren om onze PC's, telefoons, randapparatuur, luidsprekers en harde schijven aan te sluiten waren veel erger.

We hebben allemaal oude apparaten die we nog steeds in de buurt willen houden - daarom hebben we een aantal van de beste USB-C hubs getest. Maar er zijn kabels die we nooit zullen missen. Dit is onze lijst van de vervelendste aller tijden.

PS/2

Wat het deed: Muizen en toetsenborden aansluiten op desktop PC's voor de komst van USB.

Vervelende kenmerken: De cirkelvormige opstelling van dunne pennen van PS/2 kwamen altijd met het risico om te verbuigen als je ze niet precies onder de juiste hoek in het toestel steekt. Het platte uiteinde van de connector moest je in de juiste richting wijzen, maar alleen als je je herinnert of het naar boven of naar beneden gericht was. Het is onvermijdelijk dat je achter je computerkast moest kruipen met je zaklamp in de hand om zeker te weten dat je deze kabel goed in je apparaat prikt.

