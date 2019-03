De 3 beste luchtkwaliteitsmonitoren voor in je huis

Allergieën, astma of gewoon controleren of de lucht in je huis schoon is? Deze apparaten geven je inzicht in de lucht die je inademt.

Er kan van alles mis zijn met de lucht in je huis, van overmatig stof tot hoge luchtvochtigheid tot emissies van huishoudelijke schoonmaakmiddelen of bouwmaterialen. Het grootste probleem is echter, dat de meeste mensen niet weten dat er een probleem is. En als ze het wel weten - meestal getipt door allergie-achtige symptomen of dramatischere gezondheidseffecten - weten ze niet precies welke vervuilende stof het veroorzaakt.

Sommige binnenluchtkwaliteitsmonitoren zullen ook de kwaliteit van de buitenlucht meten om de context voor je metingen binnenshuis te bepalen. De metingen worden vervolgens weergegeven op een scherm op het apparaat zelf en/of in een begeleidende app op je mobiele apparaat. De meeste IAQ monitoren zullen je waarschuwen voor onveilige niveaus via een indicatielampje en/of pushmeldingen op je smartphone of tablet.

Als je eenmaal weet dat iets tot een gevaarlijk niveau is gestegen, kun je actie ondernemen om het te verminderen - meestal door enkele ramen te openen. Sommige monitoren zullen zelfs andere slimme apparaten in werking stellen - zoals een luchtreiniger, een ventilator of een ontvochtiger - om de luchtkwaliteit te helpen verbeteren. Uiteindelijk, zou een goede IAQ monitor genoeg aanwijzingen voor je moeten verstrekken om de bron van je luchtkwaliteitsproblemen te onderzoeken en te elimineren.

Hier zijn onze huidige top selecties voor binnenluchtkwaliteitsmonitoren. We hebben ook een gids opgenomen voor de verontreinigende stoffen die een goede IAQ-monitor moet volgen.

