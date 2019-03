7 tips om je pc stiller te maken

Pc's kunnen om een heleboel uiteenlopende redenen lawaai maken. Het komt tegenwoordig gelukkig niet zo vaak meer voor dat het echt luid of storend is, maar het de eindeloze monotone zoem van draaiende fans kunnen je na een paar uur behoorlijk de keel uithangen. Vandaar dit artikel: we gaan proberen je machine zo stil mogelijk te maken.

Er zijn ook een heleboel manieren om het lawaai te verminderen. Voordat we beginnen met individuele componenten en instellingen, is het belangrijk dat we eerst kijken naar het de onderliggende oorzaak, zodat we die oplossen voor we de symptomen bestrijden.

Houd je pc koel

Als de ventilatoren in je pc overuren maken, is dat zeer waarschijnlijk omdat ze het systeem willen afkoelen. Je kunt controleren wat de interne temperatuur van de componenten in je systeem is, door Core Temp te downloaden (let op, de download bevat tegenwoordig crapware die je even moet uitvinken). Dit is een lichtgewicht programma om de temperatuur van je CPU te zien op je bureaublad.

Je ziet hieronder dat de cores tussen de 44 en 52 graden liggen. Dat is acceptabel, als je CPU weinig wordt belast maar toch op meer dan 60 graden ligt, heb je duidelijk te maken met een issue met zwaar draaiende fans. Let op dat we het hier hebben over rustig gebruik, als je bijvoorbeeld Photoshop hebt draaien of gamet, mag je hogere temperaturen verwachten.