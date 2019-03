Apple gaat door het stof voor slechte toetsenborden

"We zijn ons ervan bewust dat een klein aantal gebruikers problemen heeft met hun butterfly-toetsenbord van de derde generatie en dat spijt ons. De overgrote meerderheid van de Macbook-klanten heeft een positieve ervaring met het nieuwe toetsenbord," zegt een Apple woordvoerder tegen the Wall Street Journal.

Het is de derde keer dat het mis gaat met de toetsenborden. Het bedrijf heeft meerdere malen het butterfly-ontwerp van de toetsenborden aangepast en vervangen, maar gebruikers blijven problemen houden. Apple introduceerde dit nieuwe ontwerp al in 2016 en reviseerde het in de 2017-versie van de MacBook Pro. In 2018 werd het toetsenbord weer aangepast, maar ook toen bleven de klachten.

Apple raadt gebruikers aan contact op te nemen met de klantenservice om de problemen op te lossen.

Hoe groot is het probleem eigenlijk?

In de "spijtbetuiging" van Apple is te lezen dat het om een klein aantal gebruikers gaat en door verschillende sites wordt gesuggereerd dat het probleem wellicht kleiner is dan gedacht, maar omdat veel (tech)journalisten gebruik maken van Macbooks wordt het probleem groots uitgemeten. Ars Technica meldt bijvoorbeeld ook dat het niet duidelijk is hoeveel mensen er precies problemen hebben met dit toetsenbord.

De laatste heisa ontstond in elk geval toen Wall Street Journal-schrijfster Johanna Stern een column had geschreven waarin zij haar ongenoegen uitte over de gebreken en de manier waarop Apple deze problemen oploste. De journalist ging daarin zelfs zo ver dat ze speciale knoppen had toegevoegd aan de pagina om weer te geven hoe het artikel eruit had gezien als ze dit had getypt op haar Macbook.

Ze stelt ook een aantal tips voor om het toetsenbord van je Air functioneel te houden, waaronder het spuiten met een blikje samengeperste lucht, het gebruik van een extern toetsenbord (wat ik doe terwijl ik dit verhaal op een MacBook schrijf), of het gebruik van een ander apparaat.