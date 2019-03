De mooiste lente-aanbiedingen van maart

Sinds wij vorig jaar zijn begonnen met het zoeken van de beste prijzen voor producten waar wij over schrijven zien wij dat er erg veel belangstelling is voor het vinden van betaalbare hard- en software en fantastische aanbiedingen. Tijdens onze zoektochten vinden wij regelmatig aanbiedingen die op dat moment niet relevant zijn, maar daarom nog wel mooi zijn. Wij hebben de mooiste voor je verzameld en delen ze hier met je.

Wij plaatsen niet zomaar klakkeloos linkjes naar de eerste de beste webshop, we kijken ook daadwerkelijk of de prijs echt scherp is (iets dat veel lezers die, na het lezen van onze artikelen en het rondstruinen op prijsvergelijkingssites kunnen beamen). Wij zijn blij om te zien (en horen) dat hier gretig gebruik van wordt gemaakt. Het spoort ons aan om hiermee door te gaan en met nog mooiere aanbiedingen te komen.

VPN-aanbiedingen

Verloopt je VPN-abonnement of sta je op het punt in zee te gaan met een VPN-dienst? Kijk dan eens naar de twee prachtige aanbiedingen die wij hebben gevonden. Normaal gesproken betaal je tussen de 5 en 8 euro per maand voor de gemiddelde VPN-dienst, maar zo nu en dan wordt er flink gestunt met de prijs.

Cyberghost: Deze snelle VPN-dienst is de laatste tijd hoge ogen aan het gooien en heeft door de jaren heen het aantal servers behoorlijk uitgebreid. Ook met de privacy zit het wel goed. De dienst vraagt niet om informatie waarmee jij te identificeren bent en betalingen worden afgehandeld door een 3rd-party betaaldienst. Cyberghost kreeg onder andere om die reden een plek in onze lijst van beste VPN-diensten van dit moment.

Op dit moment kan je voor slechts 2,45 euro per maand gebruik maken van deze dienst.

Meld je hier aan voor de Cyberghost-aanbieding

NordVPN: Ook deze VPN-dienst stunt met prijzen. Deze dienst is uitermate geschikt voor het kijken van Amerikaanse Netflix en andere streamingdiensten en ook NordVPN heeft privacy hoog in het vaandel staan. Het is daarom niet gek dat deze dienst ook in onze beste VPN-diensten van dit moment staat. Op dit moment bieden zij hun diensten aan met 75 procent korting waardoor je slechts 2,65 euro per maand hoeft neer te tellen.

Meld je hier aan voor NordVPN

Providers Mobiele telefonie

Loopt je abonnement af en/of ben je op zoek naar een nieuw sim-only-abonnement? Het liefst eentje met lekker veel dataverkeer? Ook op dat gebied wordt er de afgelopen tijd lekker gestunt. Aangezien uit een klein onderzoek van ons blijkt dat het overgrote deel van onze lezers het liefst gaat voor een abonnement zonder smartphone, komen deze aanbiedingen als geroepen.

Tele 2: Ben je net zo'n groot data-monster als sommige van onze collega's? Netflix jij er op los in de trein of stream je alles overal alsof het een lieve lust is en ben je het helemaal zat te moeten letten of je niet over je limiet gaat? Tele2 biedt nog steeds een onbeperkt data-abonnement aan en nu dus met korting. Op dit moment kan je een onbeperkt data-abonnement afsluiten voor slechts 20 euro per maand. Voor 5 euro per maand extra kan je daar ook nog onbeperkt bij bellen en sms'en.

Sluit hier je Tele2-abonnement af

Youfone: Ben jij een iets minder groot datamonster en denk je dat je niet boven de 10 GB per maand uit komt? Kijk dan eens naar Youfone. Voor slechts een tientje per maand heb je een abonnement waarmee je maar liefst 10 GB aan data mag verstoken (en je mag ook nog 50 minuten bellen of smsen). Wil je ook nog onbeperkt kunnen bellen, dan kost dat je 7,50 euro per maand extra.

Sluit hier je Youfone-abonnement af

Smartphones

En nu we het toch over smartphones hebben. Ook op smartphone-gebied wordt er flink gestunt. We hebben verschillende prachtige toestellen gevonden voor zeer scherpe prijzen.

Samsung Galaxy S9: Dit vlaggenschip van Samsung gooide hoge ogen en wist meermaals in onze Beste smartphones lijst terecht te komen. De supersnelle processor, het geweldige scherm, het geheugen en de mogelijkheid het toestel te gebruiken als pc. Het apparaat wordt nu dankzij enkele stunts van verschillende webshops al voor minder dan 500 euro aangeboden en kost in deze webshop slechts 439 euro.

Haal hier de Samsung Galaxy S9

Pocophone F1: Op zoek naar de krachtigste midrange-smartphone die je op dit moment kan vinden? Zoek niet verder. Chinese smartphones weten ons vaak genoeg te verrassen in deze prijscategorie, maar dit jaar werden we toch echt weggeblazen door dit toestel. Xiaomi heeft het gewoon in elkaar gekregen de high-end Snapdragon 845 in dit toestel te proppen waardoor je high-end prestaties perst uit een midrange toestel. Tel daarbij het fantastische scherm, de geweldige speakers en de fantastische accuduur bij op en je hebt een toestel waarbij je echt ontzettend veel waar krijgt voor je geld. De normale prijs (300 euro) is natuurlijk al absurd laag voor wat je ervoor krijgt, maar op dit moment wordt er nu gestunt met de prijs waardoor je nu slechts 254 euro hoeft neer te tellen voor dit toestel. En het apparaat bevat nog een koptelefoonaansluiting ook, een win-win-situatie.

Haal hier de Pocophone F1

TCSunbow SSD

Daar is ie weer, de SSD van twee tientjes. Enkele maanden geleden schreven wij over een SSD die slechts twee tientjes kostte. Er ontstond een ware stormloop en de drives waren binnen no-time uitverkocht, maar ze zijn weer terug. Een euro duurder dan vorige keer, maar nog steeds absurd goedkoop.

De SSD haalt leessnelheden van 560 MB per seconde en 400 MB tijdens het wegschrijven van data., afhankelijk van de schijfgrootte.

Het 120 GB model is op dit moment bijzonder goedkoop en kost je slechts 22 euro. Als je meer geheugen nodig hebt, neem dan het model met 240 GB voor 37 euro. Nog te weinig? Kijk dan eens naar het 480 GB-model deze is gek genoeg goedkoper geworden en kost je 48 euro.

Lenovo Yoga 530 2-in1 Laptop

Deze krachtige 2-in-1-laptop wordt met een mooie korting aangeboden en kan met een i5 of i7 Kaby Lake-processor van Intel worden aangeschaft. Het apparaat heeft een 256 GB SSD, 8 GB RAM, 14 inch Full HD touchscreen en Intel UHD Graphics 620 videochip aan boord.

De 2-in-1 is beschikbaar vanaf 679 euro.

Haal hier de Lenovo Yoga 530.

Google Chromecast (generatie 3)

Heb je geen slimme tv (goed zo) en geen mediacenter? Geen nood, het is al jaren mogelijk je apparaat uit te breiden met een Chromecast. Een apparaatje waarmee je makkelijk en snel media van je smartphone of computer kan streamen naar je tv. Het komt niet zo vaak voor dat er met deze apparaatjes wordt gestunt, maar zo nu en dan wordt er toch wat van de prijs afgesnoept. De Chromecast kost normaal gesproken 39 euro, maar dankzij een bulk korting, kan je het apparaat nu voor 32 euro aanschaffen.

Haal de Chromecast hier.

Dikke korting op games, boeken en abonnementen

De Humble Bundle is deze week ook weer flink aan het stunten met prijzen voor games, boeken en abonnementen. Mocht je de komende tijd nog op zoek zijn naar vermaak of het uitbreiden van je kennis, dan kan je je lol op.

Bethesda deals: Ga je prat op Prey, fan van Fallout, wild van Wolfenstein? Dan kan je helemaal los op de kortingspagina van Bethesda. Bijna alle games van deze uitgever worden met gigantische kortingen aangeboden via Humble Bundle. Sommige games worden zelfs met een korting van 67 procent aangeboden waardoor je slechts 1,64 euro betaalt voor bijvoorbeeld, Doom. Ook nieuwere games als Dishonered en Fallout 76 worden met een mooie korting aangeboden.

Web programming voor weinig: Wil je gaan programmeren voor het web of wil je je kennis op dat gebied uitbreiden? Dat kan nu voor heel weinig. Je kan een hele bundel aanschaffen via Humble Bundle en het mooiste is nog dat je zelf kan bepalen hoeveel je voor al de volgende boeken betaalt: CSS: The Definitive Guide; You Don't Know JS: ES6 & Beyond; and Learning PHP, MySQL & JavaScript.

Als je meer dan 89 eurocent betaalt komt daar nog Using SVC With CSS3 & HTML5, Learning React, High Performance Images en You don't know JS: Up & Going bij. Leg je meer dan 7,13 euro neer, dan krijg je daar Flask Web Development Second Edition, Angular: Up and Running, CSS Pocket Reference Fifth Edition, Data Visualization with Python & JavaScript, Vue.js: Up and Running, You Don't Know JS: ES6 & Beyond bij.

Maar wacht, er is nog meer. Als je meer dan 13,37 euro betaalt komen daar ten slotte nog Learning JavaScript Third Edition, Designing Web APIs, Learning PHP, MySQL & JavaScript Fifth Edition, Mastering Modular JavaScript, Learning GraphQL en You Don't Know JS: Scope & Closures bij. Kortom, een superdeal!

De boeken kunnen hier worden besteld

Ten slotte heeft Humble Bundle ook nog een prachtige aanbieding om een Humble Monthly abonnement af te sluiten. Met dit abonnement kan je elke maand een stapel games spelen ter waarde van tussen de 100 en 200 dollar. Nooit meer bedenken welke games je moet spelen of sparen tot je iets nieuws kan kopen. Gewoon inloggen op Humble en je hebt de games voor het uitkiezen.

Schrijf je hier in voor Humble Monthly