Apple schrapt AirPower lader

"Na veel inspanning hebben we besloten dat AirPower niet aan onze hoge normen zal kunnen voldoen en hebben we het project geannuleerd. Onze excuses aan de klanten die zich verheugen op deze lancering. We blijven geloven dat de toekomst draadloos is en zijn vastbesloten om de draadloze ervaring verder te ontwikkelen", aldus Dan Riccio, senior vice president Hardware Engineering van Apple in een e-mail aan Techcrunch.

Hoewel Apple officieel niets heeft losgelaten over de productie van de draadloze laadmat, hebben verschillende medewerkers en mensen die dichtbij het vuur zitten laten weten dat Apple vooral problemen had met warmte-ontwikkeling.

Always worth reading @gruber's show recaps. The AirPower situation is real - heat is a problem and it was shown off... twitter.com/i/web/status/1... — Matthew Panzarino (@panzer)16 September 2018

Het is niet duidelijk of het bedrijf werkt aan een alternatieve oplossing, Apple was niet bereikbaar voor commentaar. Voorlopig zullen we het moeten doen met 3rd-party oplossingen.