De 5 beste SSD's voor de Mac in 2019

Apple computers zijn erg goed in het werken vanaf externe drives. Geen geworstel in de EFI/BIOS als je je OS wilt gebruiken vanaf een externe schijf en het installeren van apps op externe schijven is ook geen enkel probleem. Daarom kan het helpen een externe SSD aan te sluiten op je Mac om een flinke snelheidswinst te genereren, vooral als je het goedkoopste model van de Mac Mini hebt waar nog een normale harde schijf in zit.

De prestaties van SSD variëren van ongeveer 300-500MB/s leessnelheden tot 3000MB/s, maar er zijn drie fysieke basisvormen van de SSD. En twee kunnen als draagbaar worden beschouwd.

"Naakte" SSD-kaarten worden rechtstreeks op PCIe- of SATA-interfaces aangesloten. Dit zijn de soorten die je kunt gebruiken om de SSD in een laptop te vervangen of aan een desktop toe te voegen. Ze zijn niet echt draagbaar.

2.5 inch SSD's kunnen zowel extern als intern worden gebruikt en zijn de goedkoopste manier om als externe schijf te gebruiken. Ze hebben meestal een plastic behuizing, waardoor schade aan de componenten wordt voorkomen, maar gebruiken SATA-connectoren in plaats van USB.

Je kan een behuizing kopen voor meer bescherming en een USB- of Thunderbolt-interface, of je kan zelfs gewoon een SATA-naar-USB-kabel gebruiken.

Voor de ultieme draagbare ervaring kan je het beste gaan voor een echte externe SSD, niet een SSD die gebaseerd is op 2,5-inch schijfafmetingen. Deze zijn ontworpen voor gebruik met USB- of Thunderbolt-aansluitingen, al zijn dat meestal niet de aansluitingen die je op je MacBook vindt. Ze zijn ongelooflijk klein en handig. Ze zijn echter duurder dan 2,5 inch schijven.