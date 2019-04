De 4 beste e-readers van 2019

Lichtgewicht, gemakkelijk leesbaar in direct zonlicht of, op modellen met ingebouwde achtergrondverlichting, in het holst van de nacht, is een e-reader een uitstekende keuze voor het doorbladeren van tijdschriften, documenten, stripboeken en natuurlijk boeken. De meeste zijn in staat om duizenden boeken op te slaan - en met energiezuinige E-ink-displays kunnen boekenfans meestal wekenlang lezen voordat de batterij van hun apparaat moet worden opgeladen.

Dit zijn allemaal geweldige functies, maar omdat het allemaal functies zijn die de meeste e-readers met elkaar delen, kan het kiezen van het apparaat ontmoedigend zijn. Geen zorgen, wij zijn er om je te helpen het apparaat te vinden dat bij je behoeften past. We hebben de populaire e-readers getest en de beste op een rijtje gezet.

Lees ook: De verrassendste e-ink-toepassingen

De beste allrounder: Amazon Kindle Paperwhite (2018)

Met de gloednieuwe Kindle Paperwhite is Amazon er niet alleen in geslaagd om de concurrentie zoals de Kobo Clara HD in te halen, het heeft ze ook nog eens voorbijgestreefd. De nieuwe e-reader is de beste e-reader voor de meeste mensen, dankzij de vele functies, de redelijke prijs en de grote verscheidenheid aan inhoud.

Wanneer je een Kindle Paperwhite koopt, krijg je niet alleen een stuk hardware, maar investeer je ook in toegang tot het grootste ecosysteem van downloadbare tekstinhoud ter wereld. Elke eigenaar van Kindle heeft toegang tot Amazon's enorme online winkel vol elektronische boeken, tijdschriften, en kranten. Dat is iets waar geen enkel ander e-readerbedrijf in de buurt komt van. Je kan ook kiezen voor een abonnement op Kindle Unlimited, dat onbeperkte maandelijkse toegang biedt tot meer dan 1,4 miljoen titels. Als je een Amazon Prime lid bent, kan je boeken lenen van de Kindle Owner's Lending Library of van Amazon Prime Reading.

Opslag: 8GB of 32GB

Display: 6-inch Paperwhite met E-inktcarta en vijf witte LED's, 300ppi, 16 niveaus grijswaarden.

Afmetingen: 167 x 116 x 8,18 mm

Gewicht: 182 tot 192 gram, afhankelijk van het model

Connectiviteit: Alle modellen worden geleverd met Bluetooth en Wi-Fi. De 32GB-modellen bieden Wi-Fi plus gratis LTE.

Waterdicht





De Kindle Paperwhite 2018 is hier het voordeligst te bestellen