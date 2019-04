Raspberry Pi krijgt er een toetsenbord en muis bij

Het toetsenbord is op dit moment beschikbaar in zes verschillende layouts. Engels (UK en US), Spaans, Frans, Duits en Italiaans. Het toetsenbord heeft een geïntegreerde USB-hub waardoor het extra makkelijk is om extra hardware aan te sluiten.

"De PCB voor het toetsenbord en de hub zijn ontworpen door Raspberry Pi, dus we controleren de kwaliteit van de componenten en de assemblage", aldus Simon Martin, Senior Principal Engineer. "We hebben de beste USB-hub elektronica die we konden vinden en we werkten samen met Holtek aan aangepaste firmware voor het key matrix management. Het resultaat hiervan is de mogelijkheid voor de Pi om automatisch te detecteren voor welk land het toetsenbord is geconfigureerd". Het toetsenbord heeft (afhankelijk van de layout) 78 of 79 toetsen waaronder een prachtige Raspberry Pi-knop.

Ook de muis ziet er prachtig uit. De kabel en het scrolwiel zijn Raspberry Pi-rood en de muis heeft drie knoppen. "We hebben gekozen voor Omron-switches van hoge kwaliteit om de klik het beste kwaliteitsgevoel te geven en we hebben het gewicht ervan zo aangepast dat het de beste reactie op beweging geeft. Ik denk dat het je zal bevallen," zegt Martin.

