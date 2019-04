Oplichters ruilen nep-iPhones voor echte bij Apple

Yangyang Zhou en Quan Jiang importeerden grote hoeveelheden nep-iPhones uit China en stuurden deze door naar Apple met de garantieclaim dat de toestellen niet meer aangingen. Apple verving de toestellen keer op keer kosteloos. De echte iPhones werden teruggestuurd naar China om daar doorverkocht te worden.

Na 3069 garantieclaims (en het ontvangen van 1493 iPhones) vond Apple het genoeg en trok aan de bel. Het duo heeft dit zo lang kunnen volhouden omdat de nep-iPhones niet ingeschakeld konden worden waardoor Apple-medewerkers niet makkelijk konden zien of de toestellen echt waren. Zhou en Quan kregen keer op keer het voordeel van de twijfel. Apple heeft in al deze gevallen niet gecontroleerd waar de toestellen vandaan kwamen (of uberhaubt gekeken of er een aankoopbewijs was). Deze Wisseltruc heeft Apple ongeveer 800.000 euro gekost. De twee blijven volhouden dat zij niet wisten dat het om nep-iPhones ging.

Het duo is niet alleen aangeklaagd voor oplichting, maar ook voor het illegaal exporteren van goederen en de handel in nep-producten.