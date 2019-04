De 7 beste USB-sticks van 2019

USB sticks zijn beter dan ooit, maar er valt tegenwoordig veel te overwegen. Heb je USB 2.0, 3.0 of zelfs 3.1 nodig en hoe zit het met USB-C ondersteuning? Wat betekenen al die lees- en schrijfsnelheden eigenlijk?

USB sticks waren ooit de standaard manier om grotere bestanden tussen apparaten over te zetten of ze van plaats naar plaats te brengen. Dat is een beetje veranderd omdat de internetsnelheden zijn verbeterd en cloud-opslag en bestandsoverdrachtdiensten zoals Dropbox of Google Drive een hoge vlucht hebben genomen in populariteit, maar er is nog steeds een plaats voor de bescheiden USB-stick in het leven van veel mensen.

Of het nu gaat om de betrouwbaarheid van het hebben van je bestanden op een enkele plaats (en niet afhankelijk zijn van een internetverbinding), de veiligheid die voortkomt uit de wetenschap dat iemand fysieke toegang tot het apparaat nodig heeft om bij je bestanden te komen, of gewoon het feit dat USB-sticks bestandsgroottes ondersteunen waar de meeste clouddiensten niet aan zouden voldoen, er zijn genoeg goede redenen om een USB-stick of twee bij de hand te houden.

Toch wil je niet zomaar een oude USB stick pakken, en er zijn een paar factoren waarmee je rekening moet houden, van de fysieke grootte en het ontwerp tot de opslagcapaciteit, lees-/schrijfsnelheden en ondersteuning voor verschillende USB-formaten. Hier is wat je moet weten, samen met onze aanbevolen USB-sticks - die we allemaal zelf hebben getest.