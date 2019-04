De mooiste lente-aanbiedingen van april

Sinds wij vorig jaar zijn begonnen met het zoeken van de beste prijzen voor producten waar wij over schrijven, zien wij dat er erg veel belangstelling is voor het vinden van betaalbare hard- en software en fantastische aanbiedingen. Tijdens onze zoektochten vinden wij regelmatig aanbiedingen die op dat moment niet relevant zijn, maar daarom nog wel mooi zijn. Wij hebben de mooiste voor je verzameld en delen ze hier met je.

Wij plaatsen niet zomaar klakkeloos linkjes naar de eerste de beste webshop, we kijken ook daadwerkelijk of de prijs echt scherp is (iets dat veel lezers die, na het lezen van onze artikelen en het rondstruinen op prijsvergelijkingssites kunnen beamen). Wij zijn blij om te zien (en horen) dat hier gretig gebruik van wordt gemaakt. Het spoort ons aan om hiermee door te gaan en met nog mooiere aanbiedingen te komen.

VPN-aanbiedingen

Verloopt je VPN-abonnement of sta je op het punt in zee te gaan met een VPN-dienst? Kijk dan eens naar de twee prachtige aanbiedingen die wij hebben gevonden. Normaal gesproken betaal je tussen de 5 en 8 euro per maand voor de gemiddelde VPN-dienst, maar zo nu en dan wordt er flink gestunt met de prijs.

Cyberghost: Deze snelle VPN-dienst is de laatste tijd hoge ogen aan het gooien en heeft door de jaren heen het aantal servers behoorlijk uitgebreid. Ook met de privacy zit het wel goed. De dienst vraagt niet om informatie waarmee jij te identificeren bent en betalingen worden afgehandeld door een 3rd-party betaaldienst. Cyberghost kreeg onder andere om die reden een plek in onze lijst van beste VPN-diensten van dit moment.

Op dit moment kan je voor slechts 2,45 euro per maand gebruik maken van deze dienst.

Meld je hier aan voor de Cyberghost-aanbieding

NordVPN: Ook deze VPN-dienst stunt met prijzen. Deze dienst is uitermate geschikt voor het kijken van Amerikaanse Netflix en andere streamingdiensten en ook NordVPN heeft privacy hoog in het vaandel staan. Het is daarom niet gek dat deze dienst ook in onze beste VPN-diensten van dit moment staat. Op dit moment bieden zij hun diensten aan met 75 procent korting waardoor je slechts 2,65 euro per maand hoeft neer te tellen.

Meld je hier aan voor NordVPN

Streaming-aanbiedingen

Het streamen van films en muziek is bijna niet meer weg te denken tegenwoordig en zo nu en dan wordt er ook op dat gebied gestunt met de prijs.

NLZiet: Deze dienst richt zich op de hardcore Nederlandse televisiekijker. NLZiet is opgericht door de NPO, RTL en SBS en bijna alle content van deze partijen is te vinden bij deze dienst. Net als Ziggo Go kan je live tv kijken, series terug kijken en soms zelfs afleveringen eerder bekijken voordat ze worden uitgezonden. Als je een echte televisie-fan bent en je favoriete programma's graag terug (of zelfs vooruit) kijkt, dan is dit de dienst voor jou.

NLZiet heeft apps voor op de Smart TV, smartphone en web-apps voor je browser. Je kan NLZiet een maand lang gratis testen en kost daarna 7,95 euro per maand. De dienst is op twee apparaten tegelijk te gebruiken.

Amazon Music unlimited: Toegang tot 50 miljoen muzieknummers die je zo vaak kan luisteren als je wilt? Dat kan drie maanden lang gratis! Als je je voor 19 april aanmeldt voor Amazon's muziekdienst, kan je de eerste drie maanden volledig gratis luisteren. Een aanrader aangezien Amazon iets minder streng is met het verwijderen van muziek uit playlists.

Wil je nog meer korting? Pak dan meteen Amazon Prime mee.

Slimme deurbel en meer met korting

Deze slimme deurbel wordt geleverd met vier verwisselbare frontplaten en is voorzien van een 1080p groothoekcamera met infrarood nachtzicht. Zoals je zou verwachten van een smart device, heeft het een toegankelijke live view, en je kunt video's archiveren voor latere weergave als je kiest voor het cloud video-opname abonnement.

De Doorbell Pro heeft een tweerichtingsgespreksfunctie waarmee je de bezoekers aan je deur kunt spreken, en heeft ook bewegingsdetectie en aanpasbare waarschuwingszones zodat je niet voortdurend valse waarschuwingen krijgt dat iemand je deur nadert.

Het belangrijkste verschil tussen de originele Ring Video Doorbell- en Doorbell 2- is dat voor de Pro-versie een bestaande, bedrade deurbel nodig is. Deze gebruikt deze voor elektriciteit in plaats van op batterijvoeding zoals de andere modellen.

Lees ook: Zie hier het verschil tussen de Ring 1 en 2 Video doorbell

Bol heeft de prijs van de Ring deurbellen nu tijdelijk verlaagd waardoor je maar 189 euro betaalt in plaats van 229 euro voor de Ring 2 (inclusief chime), 249 euro voor de Ring Pro en Floodlight cam en de Stick Up Cam kost je 159 euro.

Kloon je harde schijf

Harde schijven klonen zonder hulp van software, het kan. Wij hebben daar laatst nog een mooi artikel over geschreven. Mocht je nou interesse hebben gekregen in de hardwarematige oplossing die je in dat artikel zag, Amazon biedt nu een soortgelijke oplossing aan van Salcar voor slechts 25,49 euro. Met een druk op de knop maak je een identieke kopie van je harde schijf of SSD naar een ander opslagmedium.

Een grote stapel games voor een klein bedrag

Humble Bundle heeft een prachtige aanbieding om een Humble Monthly abonnement af te sluiten. Met dit abonnement kan je elke maand een stapel games spelen ter waarde van tussen de 100 en 200 dollar. Nooit meer bedenken welke games je moet spelen of sparen tot je iets nieuws kan kopen. Gewoon inloggen op Humble en je hebt de games voor het uitkiezen.

Schrijf je hier in voor Humble Monthly

SanDisk Ultra 64 GB USB stick

We blijven het maar zeggen: Je kan nooit genoeg opslagruimte hebben. Daarom komt deze USB-stick als geroepen. Deze 64 GB grote USB-stick is snel, betrouwbaar en stevig en kost je dankzij een mooie kortingsactie tijdelijk 8,99 euro.

Lees ook: De beste USB-sticks van dit moment

Microsoft & .NET-boeken vanaf 89 cent

Ook Humble heeft deze maand weer een aantal fantastische aanbiedingen. De dienst heeft een aantal prachtige Microsoft-programmeerboeken. Wil je beter worden in Visual Studio, aan de slag met ASP of liever los gaan met Xamarin? Al deze boeken en meer kan je aanschaffen en ervoor betalen zoveel je maar wilt (tenminste, het minimumbedrag is 89 cent).

Voor dat bedrag krijg je de volgende boeken:

C# 7 Quick Syntax Reference Second Edition

Visual Studio Code Distilled

Microsoft Computer Vision APIs Distilled

Beginning Xamarin Development for the Mac

Modern API Design with ASP.NET Core 2





Als je meer dan 7,12 euro besteedt, komen daar de volgende boeken bij:

Cosmos DB for MongoDB Developers

Modern Data Access with Entity Framework Core

Azure and Xamarin Forms

Beginning Entity Framework Core 2.0

Developing Bots with Microsoft Bots Framework

Essential Docker for ASP.NET Core MVC

Pro C# 7 Eighth Edition





Besluit je meer dan 13,35 euro neer te tellen dan wordt het pakket uitgebreid met de volgende titels:

Hardening Azure Applications Second Edition

Beginning XML with C# 7 Second Edition

Modern Algorithms for Image Processing

Xamarin.Forms Solutions

Deep Learning with Azure

IoT, AI, and Blockchain for .NET

Practical Bot Development

Introducing Microsoft Teams





Als dat geen top-aanbieding is...

Haal het Microsoft-boekenpakket hier het voordeligst

Games van Namco Bandai

In de nieuwe "Humble Bandai Namco Bundel 3" krijg je, zoals de naam van de bundel al doet vermoeden, enkele hits van Bandai Namco voor een scherpe prijs. In totaal staan er tien spellen van het traditionele spellenbedrijf op je te wachten. Inbegrepen zijn spellen zoals Enslaved, Pac-Man, Project Cars en natuurlijk Tekken.

Van een bedrag van 0,89 Euro ontvang je de eerste drie games: Enslaved: Odyssey to the West, Pac-Man Championship Edition DX en Impact Winter.

Voor 8,74 euro of meer volgen nog eens 4 titels: Little Nightmares, 11-11 Memories Retold, Get Even en het toprealistische racespel Project Cars.

Voor een bedrag van 13,34 euro of meer krijg je nog twee titels van Bandai-Namco: God Eater 2 Rage Burst en Sword Art Online: Fatal Bullet.

Voor het uiteindelijke bedrag van 22,24 euro of meer maak je de 10 vol en krijg je de laatste titel - het vechtspel Tekken 7.

Ook deze keer heb je de keuze waar je je geld naartoe wilt laten gaan. Zo kan je zelf bepalen hoeveel van je geld naar Humble, liefdadigheidsorganisaties of ontwikkelaars moet gaan. Als je al een aantal spellen bezit, kun je ze weggeven aan vrienden.

Providers Mobiele telefonie

Loopt je abonnement af en/of ben je op zoek naar een nieuw sim-only-abonnement? Het liefst eentje met lekker veel dataverkeer? Ook op dat gebied wordt er de afgelopen tijd lekker gestunt. Aangezien uit een klein onderzoek van ons blijkt dat het overgrote deel van onze lezers het liefst gaat voor een abonnement zonder smartphone, komen deze aanbiedingen als geroepen.

Tele 2: Ben je net zo'n groot data-monster als sommige van onze collega's? Netflix jij er op los in de trein of stream je alles overal alsof het een lieve lust is en ben je het helemaal zat te moeten letten of je niet over je limiet gaat? Tele2 biedt nog steeds een onbeperkt data-abonnement aan en nu dus met korting. Op dit moment kan je een onbeperkt data-abonnement afsluiten voor slechts 20 euro per maand. Voor 5 euro per maand extra kan je daar ook nog onbeperkt bij bellen en sms'en.

Sluit hier je Tele2-abonnement af

Youfone: Ben jij een iets minder groot datamonster en denk je dat je niet boven de 10 GB per maand uit komt? Kijk dan eens naar Youfone. Voor slechts een tientje per maand heb je een abonnement waarmee je maar liefst 10 GB aan data mag verstoken (en je mag ook nog 50 minuten bellen of smsen). Wil je ook nog onbeperkt kunnen bellen, dan kost dat je 7,50 euro per maand extra.

Sluit hier je Youfone-abonnement af