Nieuwe Snapdragon-chip speciaal voor gamers

Mobiele games zijn al redelijk populair hier, maar in China is het een levenswijze: het land telt meer dan 586 miljoen mobiele gamers, zo vertelde Qualcomm eind vorig jaar. Het is niet direct duidelijk welke telefoons en mobiele apparaten Qualcomm probeert te bereiken met de 730G, maar recente gaming-toestelen als de Asus ROG en Razer geven aan dat Qualcomm een graantje probeert mee te pikken van wat het bedrijf hoopt dat een trend wordt.

De meeste vlaggenschepen gebruiken Qualcomms 8-serie CPU's zoals de Sanpdragon 855. De nieuwe 7-serie is ontworpen voor iets betaalbare, maar nog steeds premium-smartphones. De Snapdragon 730 en Snapdragon 730G zijn volgens de specificaties die we hebben ontvangen vrijwel identitiek: het verschil is dat de 730G de geïntegreerde Adreno 618-GPU overklokt, wat een GPU-renderingswinst van 15 procent oplevert.

De basisspecificaties van de twee chipsets:

64-bit Kryo 470 (8 cores) tot op 2.2 GHz

Adreno 618 GPU

Spectra 350 imageprocessor

Hexagon 688 AI Tensor Accelerator DSP met Qualcomm's Vector eXtensions

Qualcomm gebruikt in de twee chipsets twee belangrijke cores voor prestaties en twee 'kleinere' cores die op energiezuinigheid zijn gericht. In de Snapdragon 855 is dat een verdeling van vier cores bij vier cores. Net als met de andere Snapdragons bevatten deze een Kryo-CPU, Adreno-GPU, Spectra imageprocessor voor de camera van de smartphone en de Hexagon DSP die is geoptimaliseerd voor AI-features. Verder is het modem Snapdragon X15 LTE aan boord en is er ondersteuning voor Wi-Fi 6 (oftewel 802.11ax).