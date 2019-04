Alles wat je moet weten over Optane

Er zijn momenteel drie officiƫle iteraties van Optane-producten. Ze zijn gebaseerd op dezelfde 3D X Point-technologie, maar hebben drie verschillende doelen en hebben allemaal een andere impact op de prestaties. Een van deze producten wordt gebruikt in een vierde iteratie en die belichten we ook in dit artikel. We beginnen met de Optane-versie die wellicht de meeste mensen kennen:

1. Optane SSD

Hier denken waarschijnlijk de meeste pc-fans aan als ze 'Optane' horen. Het is Intels implementatie van 3D X Point in een kleine M.2-stick for laptops of U.2 voor desktops - van 58 GB tot 905 GB. Optane SSD's zijn in feite gelijk aan traditionele NAND SSD's zoals we die kennen. De prijzen zijn ook gelijkwaardig, maar Optane is vooral interessant voor gebruikers die lage latency en lage QD (Queue Depth) belangrijk vinden.

2. Optane Memory

Optane Memory was de eerste implementatie die verscheen en gebruikt kleine modules (16 en 32 GB) als een cache of opslagbuffer voor de harde schijf. Dat is geen nieuw concept, maar het gebruik van Optane daarvoor wel. We hebben diverse versies aan de tand gevoeld en we zijn heel positief, vooral vergeleken met een HDD. Je vindt Optane-geheugen nu meer in low-end laptops, die schijven gebruiken die kunnen worden versneld met Optane. Optane Memory is een optie in budget-laptops, maar was vreemd genoeg niet compatibel met budget-CPU's tot vrij recent.

De term 'Optane Memory' is logisch, omdat een capaciteit van 16 of 32 GB eigenlijk onvoldoende is voor primair opslaggeheugen. Het kan hetzelfde werken als een SSD-schijf, maar dit een 'schijf' noemen is onlogisch en verwarrend.