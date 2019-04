Lenovo Legion Y7000: slimme betaalbare laptop voor gamers

Eerst leerde Lenovo om goedkoper gaminglaptops te bouwen en nu heeft het bedrijf geleerd hoe het deze er goed moet laten uitzien. Ik heb nu een paar weken gewerkt met de Lenovo Legion Y7000, een release die de GTX 10-serie grafische kaart van Nvidia gebruikt, terwijl vlaggenschepen als Y500 en Y700 naar de high-end verschuiven met RTX 20-GPU's.

Dit model

Is dit een prestatiemonster en het soort laptop dat je koopt om indruk te maken? Absoluut niet. Maar het is een slimme, gevanceerde optie die in elk geval een paar jaar goed presteert, tegen een vriendelijke prijs.

Lenovo is opties nooit uit de weg gegaan en de Legion-lijn wordt elk jaar ingewikkelder. De Y7000 en de Y530 zijn nu bijvoorbeeld in feite dezelfde laptop, maar dan met een andere behuizing. Zelfs met alle optionele onderdelen, is de duurste Y7000 die we hebben getest nog steeds 1090 euro - hoewel de prijs per (web)winkel kan fluctueren, daar Lenovo hem niet direct zelf verkoopt.

Voor die prijs heb je een Intel Core i7-8750H, GeForce GTX 1060 van Nvidia, 16 GB werkgeheugen, een SSD van 256 GB en een HDD van 1 TB op 7200 RPM.

Andere opties

Houd er rekening mee dat het model dat we hier aan de tand voelen de optimale versie is. Er is een goedkoper model met 8 GB RAM en geen secundaire harde schijf. Er is ook een budgetmodel dat de CPU verruilt voor een i5-8300H en een GTX 1050 Ti, en dat is geen beste investering om vandaag de dag nog games te spelen, laat staan volgend jaar.

Let er ten slotte op dat er een tweede model is zonder de 1 TB harde schijf, maar in plaats daarvan een SSD van 500 GB. Gezien de grootte van pc-games tegenwoordig, zou ik voor de grotere opslagruimte kiezen. Dat gezegd hebbende, de SSD is sneller en betrouwbaarder, dus als je steeds games verwijdert als je ze niet meer speelt, zou deze variant een goede keuze kunnen zijn.