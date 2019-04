Welke vingerafdrukscanner is beter: Galaxy, OnePlus of iPhone?

Gezichtsscanners en ToF-camera's zijn de toekomst, maar tot die tijd blijven vingerafdrukscanners de populairste methode om persoonlijke gegevens te vergrendelen. Net als vingerafdrukken zelf, zijn niet alle scanners hetzelfde gemaakt. Dus we testten er een aantal in vier populaire telefoons met verschillende technieken.

OnePlus 6T

De OnePlus 6T heeft ook een vingerafdruksensor in het scherm, maar dit toestel gebruikt Qualcooms optische sensor. Dat betekent dat het een korte bundel van licht gebruikt om je vingerafdruk te verlichten, zodat de scanner hem kan lezen.

Galaxy 10+

Samsungs recentste smartphone heeft zijn vingerafdrukscanner achterop vervangen voor iets heel moderns. In het beeldscherm van de Galaxy S10+ zit een ultrasone vingerafdruksensor. Deze gebruiken geluidsgolven om de plooien van je vingerafdruk te lezen.

Galaxy S9

Tot aan de S10+ gebruikte Samsung dezelfde methode als andere Android-apparaten: een fysieke vingerafdrukscanner. Op de Galaxy S9 zit hij wat hoger dan op de meeste Androids, maar het is beter dan bij de Galaxy S8, waar hij rechts van de cameralens zat.

iPhone 6s

Apple was een van de eerste toestelmakers met een vingerafdrukscanner en van de iPhone 5s tot en met de iPhone 8 zat deze verwerkt in de home-knop onder het scherm. De iPhone 6s is drie jaar oud, maar bevat dezelfde tweede generatie scanner als bij de iPhone 8. Het verschil is dat de 6s een knop heeft die je fysiek kut indrukken, terwijl de 7 en 8 een onbeweeglijke knop hebben.

